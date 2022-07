Inter, UFFICIALE Mkhitaryan: 'Il primo armeno della nostra storia, sulle orme di Djorkaeff' (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo il deposito del contratto in Lega, datato a ieri, anche l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo il deposito del contratto in Lega, datato a ieri, anche l'ha ufficializzato l'arrivo di Henrikh, centrocampista...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter ??? - tvdellosport : LA NUOVA INTER IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA Guarda in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’#Inter di Simone Inz… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter ha un nuovo portiere: depositato il contratto di Onana ?? - BeanInterista : Gli scoop su Dybala mi ammazzano. Chi dice Siviglia, Milan, addirittura Monza e ora Napoli. Ma quella frase in ogni… - pianetainter191 : ??UFFICIALE! #Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'#Inter ?????????? -