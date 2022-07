Inter: Skriniar ha già l’accordo con il Psg, ma serve ancora un rilancio (Di sabato 2 luglio 2022) Il matrimonio tra Milan Skriniar e il Paris Saint-Germain “s’ha da fare”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’operazione sembra infatti destinata ad andare in porto, per la felicità di tutte le parti. Il difensore slovacco ha già l’accordo con il club campione di Francia e guadagnerà ben 7,7 milioni di euro più bonus. Ci sono invece da limare ancora gli ultimi dettagli con l’Inter, che al momento ha detto no alla proposta da 60 milioni più Draxler. L’impressione è che un ultimo rilancio del Psg possa risultare decisivo e non è da escludere che la trattativa possa chiudersi già la prossima settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Il matrimonio tra Milane il Paris Saint-Germain “s’ha da fare”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’operazione sembra infatti destinata ad andare in porto, per la felicità di tutte le parti. Il difensore slovacco ha giàcon il club campione di Francia e guadagnerà ben 7,7 milioni di euro più bonus. Ci sono invece da limaregli ultimi dettagli con l’, che al momento ha detto no alla proposta da 60 milioni più Draxler. L’impressione è che un ultimodel Psg possa risultare decisivo e non è da escludere che la trattativa possa chiudersi già la prossima settimana. SportFace.

