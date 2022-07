Il calcio per migliorare la vita delle donne in Sud Sudan. La missione di Amy Lasu (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Amy si allena, in un campo a Juba, capitale del Sud Sudan che attendeva la visita storica di Papa Francesco. Si allena mentre nel nostro continente le nazionali stanno per dare il via agli Europei di calcio Femminile (dal 6 al 31 luglio). Amy Lasu è la capitana della squadra femminile di uno stato giovanissimo, ma fragile. Dopo anni vissuti in Kenya, Amy è tornata nel suo Paese, anche per essere d'esempio e di aiuto ad altre ragazze e bambine. Era il 1998, aveva solo tre anni, quando con la sua famiglia fu costretta a fuggire dalla guerra civile e a rifugiarsi in Kenya. Qui è cresciuta, ha frequentato le scuole, si è laureata in gestione delle risorse umane presso la Moi University nel 2018, prima di fare rientro nella sua terra natia. "Il Sud Sudan rappresenta la mia identità, le mie ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Amy si allena, in un campo a Juba, capitale del Sudche attendeva la visita storica di Papa Francesco. Si allena mentre nel nostro continente le nazionali stanno per dare il via agli Europei diFemminile (dal 6 al 31 luglio). Amyè la capitana della squadra femminile di uno stato giovanissimo, ma fragile. Dopo anni vissuti in Kenya, Amy è tornata nel suo Paese, anche per essere d'esempio e di aiuto ad altre ragazze e bambine. Era il 1998, aveva solo tre anni, quando con la sua famiglia fu costretta a fuggire dalla guerra civile e a rifugiarsi in Kenya. Qui è cresciuta, ha frequentato le scuole, si è laureata in gestionerisorse umane presso la Moi University nel 2018, prima di fare rientro nella sua terra natia. "Il Sudrappresenta la mia identità, le mie ...

