I dati choc | in Italia costa tutto di più Prezzi triplicati e consumatori disperati

«All'epoca con la liquidazione ci compravi una casa». A tutti sarà capitato di ascoltare almeno una volta questa frase dai nonni. E, in genere, la reazione è lo sconforto. Oggi per fare un investimento nel mattone a volte non bastano i risparmi di una vita intera. Al netto dei racconti e del tempo che passa che, inevitabilmente, indora i ricordi - per fare confronti che abbiano un senso occorre basarsi su dati ufficiali. Per scoprire che, in realtà, la faccenda è complessa. E varia a seconda del bene di consumo considerato. Se si prendessero come unità di misura, ad esempio, le spese telefoniche, si scoprirebbe che oggi mettersi in contatto con una persona che vive all'altro capo del mondo costa infinitamente meno rispetto a 30-40 anni fa. Ma è un'eccezione legata allo sviluppo tecnologico. Il contesto, innanzitutto. L'inflazione ...

