Esperienza Avventura in Islanda per testare le Lamborghini Urus (Di sabato 2 luglio 2022) Quando è stata presentata, la Lamborghini Urus ha fatto un po’ storcere il naso agli amanti delle auto sportive e di lusso tipiche dell’azienda italiana. Il mercato però ha fugato ogni dubbio. I dati di vendita, infatti, sono stati un successo, com’è accaduto per la Porsche Cayenne e la BMW X5. Lamborghini ha poi lanciato Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Quando è stata presentata, laha fatto un po’ storcere il naso agli amanti delle auto sportive e di lusso tipiche dell’azienda italiana. Il mercato però ha fugato ogni dubbio. I dati di vendita, infatti, sono stati un successo, com’è accaduto per la Porsche Cayenne e la BMW X5.ha poi lanciato

Pubblicità

RtTanzania : RT @ViaggiElefante: Tanzania, alla scoperta dei parchi del nord! ?? Un tour, con partenza il 9 agosto, organizzato per vivere un’esperienza… - ViaggiElefante : Tanzania, alla scoperta dei parchi del nord! ?? Un tour, con partenza il 9 agosto, organizzato per vivere un’esperi… - tizianacampodon : RT @PacodaCamino: Comunicato n° 5 la mia avventura coi pulcini finisce quì dò i numeri 35 uova su incubatrice 5 scartati (CHIARI) 5 non si… - PacodaCamino : Comunicato n° 5 la mia avventura coi pulcini finisce quì dò i numeri 35 uova su incubatrice 5 scartati (CHIARI) 5… - marcopelosi63 : @RBaronio @karagumruk_sk In bocca al lupo,Roberto, per questa nuova affascinante avventura in terra turca. La passi… -