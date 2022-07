Cosa trattiene i pentastellati dal lasciare il governo (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà Giuseppe Conte lunedì a palazzo Chigi. Sarà l'occasione per un chiarimento dopo le fibrillazioni causate dalle rivelazioni alla stampa secondo cui il premier avrebbe chiesto un passo di lato all''avvocato del popolo'. Nel frattempo, i malumori in M5s crescono e in diversi chiedono di lasciare la nave dell'Esecutivo. Ma la situazione non dovrebbe precipitare prima dell'estate. "Sarebbe da pazzi", dicono, infatti, alcuni pentastellati. Comunque l'insoddisfazione resta alta visto che - viene riferito - le battaglie M5s vengono osteggiate dalle altre forze politiche. Il tema non "è se, ma quando mollare", osservano alcune fonti che elencano: lo stop, di fatto al superbonus, nonostante la riformulazione del testo presentata dal governo, il reddito di cittadinanza su cui pesa il ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà Giuseppe Conte lunedì a palazzo Chigi. Sarà l'occasione per un chiarimento dopo le fibrillazioni causate dalle rivelazioni alla stampa secondo cui il premier avrebbe chiesto un passo di lato all''avvocato del popolo'. Nel frattempo, i malumori in M5s crescono e in diversi chiedono dila nave dell'Esecutivo. Ma la situazione non dovrebbe precipitare prima dell'estate. "Sarebbe da pazzi", dicono, infatti, alcuni. Comunque l'insoddisfazione resta alta visto che - viene riferito - le battaglie M5s vengono osteggiate dalle altre forze politiche. Il tema non "è se, ma quando mollare", osservano alcune fonti che elencano: lo stop, di fatto al superbonus, nonostante la riformulazione del testo presentata dal, il reddito di cittadinanza su cui pesa il ...

