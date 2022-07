Brignola | si cerca una soluzione | un club di B interessato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante il riscatto dal Sassuolo, il futuro di Enricoappare lontano dal Sannio. Non una prima scelta per Fabio Caserta, l’esterno originario di Telese Terme ha la necessità di trovare una nuova sistemazione che gli consenta di avere quella continuità che nel Benevento gli sarebbe preclusa. Il destino, insomma, lo porterà nuovamente a fare le valige, se a titolo definitivo o in prestito dipenderà dalle necessità. Sulle tracce di, intanto, ci sarebbe il Cosenza di Dionigi, con il ds Gemmi che avrebbe chiesto informazioni a Foggia per valutare un trasferimento ai piedi della Sila del calciatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.