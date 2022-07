Arbitri, Rocchi: “Bisogna insistere sui profili giovani. Ho commesso errori anch’io” (Di sabato 2 luglio 2022) Arbitri Rocchi – Gianluca Rocchi sarà ancora il designatore degli Arbitri per le gare di Serie A e Serie B nella stagione 2022/23. A margine dell’evento di presentazione del campionato che sta per iniziare – organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri – il fischietto ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. “Bisogna insistere sui giovani Arbitri, se ci metteranno del loro potremo avere dei rappresentanti a livello internazionale. Nella mia prima stagione da designatore ho commesso errori che spero di non rifare se mi verrà concessa un’altra opportunità. E’ stata comunque un’esperienza bellissima, ho apprezzato che i vecchi Arbitri abbiano trascinato i nuovi”. Ancora fiducia ... Leggi su seriea24 (Di sabato 2 luglio 2022)– Gianlucasarà ancora il designatore degliper le gare di Serie A e Serie B nella stagione 2022/23. A margine dell’evento di presentazione del campionato che sta per iniziare – organizzato dall’Associazione Italiana– il fischietto ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. “sui, se ci metteranno del loro potremo avere dei rappresentanti a livello internazionale. Nella mia prima stagione da designatore hoche spero di non rifare se mi verrà concessa un’altra opportunità. E’ stata comunque un’esperienza bellissima, ho apprezzato che i vecchiabbiano trascinato i nuovi”. Ancora fiducia ...

