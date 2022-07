Addio Mertens: i tifosi chiedono il saluto, non il silenzio” (Di sabato 2 luglio 2022) I tifosi chiedono di fare chiarezza sul futuro di Dries Mertens Sulla prima pagina de Il Mattino si parla di Dries Mertens, da due giorni svincolato. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 2 luglio 2022) Idi fare chiarezza sul futuro di DriesSulla prima pagina de Il Mattino si parla di Dries, da due giorni svincolato. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Franciwinwar : @lordmaquac Bisogna vedere per kk a dimaro. Su mertens non vedo video addio e quindi spero. Su kk dico che vorrei… - camila_healing : RT @BrunoGalvan85: #Mertens è ufficialmente senza contratto. Non mi interessa il discorso economico ma se sarà addio definitivo mi aspetto… - OnorioFerraro : ?? #Mertens lascia il #Napoli a zero. Per il belga inizia una nuova avventura: l’addio era già nell’aria, matrimonio… - NapoliBrasile : RT @BrunoGalvan85: #Mertens è ufficialmente senza contratto. Non mi interessa il discorso economico ma se sarà addio definitivo mi aspetto… - sscalcionapoli1 : Bagni: “Mertens? In caso di addio punterei su Deulofeu, Koulibaly potrebbe restare” -