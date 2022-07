Ultime Notizie – Inflazione | la ‘tassa’ peggiore per i redditi bassi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sulle tasse ci si divide, da sempre. C’è chi le vorrebbe più progressive, e chi le taglierebbe il più possibile, per tutti. Di fronte all’all’8%, come non avveniva dal 1986, c’è però poco da dividersi: è lapiù iniqua, perché pesa di più su chi ha di meno. Riduce il potere di acquisto, in maniera insostenibile per ipiùe in maniera quasi impercettibile per ipiù alti. In mezzo, un impatto che decresce insieme all’aumentare degli stipendi e della ricchezza accumulata. L’ha anche un’altra caratteristica che la rende difficile da gestire. Richiede interventi che inevitabilmente vanno a pesare sulla spinta alla crescita, in un dilemma, quello tra controllo dei prezzi e sostegno all’economia, che agita le banche centrali che devono ...