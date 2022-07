Stop Superbonus 100%: ecco perché il governo lo manda in soffitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Il governo chiude i rubinetti al Superbonus 110% – la misura di incentivazione, introdotta dal decreto legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 – con uno Stop a qualsiasi nuova proroga. Il ministero dell’Economia – nella discussione in merito con le forze di maggioranza – non ha mostrato alcuna apertura, mettendo a verbale di non essere disponibile ad alcun ulteriore ritocco su questo fronte. Le preoccupazioni della filiera delle costruzioni Il presidente della Cna, Dario Costantini, e il segretario generale, Sergio Silvestrini, hanno incontrato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella sede del Ministero per parlare di Superbonus. Nel corso del colloquio il presidente e il segretario hanno evidenziato “le preoccupanti difficoltà per decine di migliaia di imprese della filiera delle costruzioni che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilchiude i rubinetti al110% – la misura di incentivazione, introdotta dal decreto legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 – con unoa qualsiasi nuova proroga. Il ministero dell’Economia – nella discussione in merito con le forze di maggioranza – non ha mostrato alcuna apertura, mettendo a verbale di non essere disponibile ad alcun ulteriore ritocco su questo fronte. Le preoccupazioni della filiera delle costruzioni Il presidente della Cna, Dario Costantini, e il segretario generale, Sergio Silvestrini, hanno incontrato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella sede del Ministero per parlare di. Nel corso del colloquio il presidente e il segretario hanno evidenziato “le preoccupanti difficoltà per decine di migliaia di imprese della filiera delle costruzioni che ...

