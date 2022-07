“Se mamma non avesse abortito non sarei qui”: Maya Hawke sulla scelta di Uma Thurman (Di venerdì 1 luglio 2022) La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso di fatto di abolire il diritto all’aborto sta continuando a fare discutere, anche tra i personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo. A dire la sua questa volta ci ha pensato l’attrice Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, che ha voluto dire la sua su una scelta che ha avuto per protagonista sua madre quando era solo una ragazza. La prima a parlare della sua esperienza era stata la musa di Quentin Tarantino, che nel 2021 in un saggio sul The Washington Post, ha deciso di raccontare l’interruzione di gravidanza fatta quando era poco più di un adolescente. La figlia d’arte ritiene però che la decisione di Thurman sia stata corretta proprio perché questa le ha permesso poi di diventare la donna che è oggi: “Era molto giovane, se non ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 1 luglio 2022) La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso di fatto di abolire il diritto all’aborto sta continuando a fare discutere, anche tra i personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo. A dire la sua questa volta ci ha pensato l’attrice, figlia di Uma, che ha voluto dire la sua su unache ha avuto per protagonista sua madre quando era solo una ragazza. La prima a parlare della sua esperienza era stata la musa di Quentin Tarantino, che nel 2021 in un saggio sul The Washington Post, ha deciso di raccontare l’interruzione di gravidanza fatta quando era poco più di un adolescente. La figlia d’arte ritiene però che la decisione disia stata corretta proprio perché questa le ha permesso poi di diventare la donna che è oggi: “Era molto giovane, se non ...

Pubblicità

silvia_sb_ : “Facciamo pace solo se fai tutto quello che dico io e mi dai tutto quello che voglio” non funziona neanche tra mamm… - CarloCalenda : Una riflessione sulla destra al 48%. L’alleanza con i 5S nel Conte 2 al grido di “mamma Salvini”, non è servito a s… - Massimi67339505 : @kerusvais Mamma mia.. quanta ignoranza.. !! Dove hai letto che abbiamo preso #Neymar ?? ...è una trattativa… - Giorgio19693 : @SofiJ92355575 @glialieni @Giusticex ripeto bisogna conoscere gli atti...e se hai fatto assistenza non li puoi cono… - oragrido : @CommJumped No, mia mamma l'ha comprata perché voleva provarla. Fa veramente cagare spero di non diventare mai into… -