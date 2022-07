(Di venerdì 1 luglio 2022) Dal WWF nasce l’impegno per la tutela della biodiversità italiana. L’obiettivo? Ridurre le emissioni, ridare alla natura il giusto spazio e sensibilizzare i cittadini al rispetto ambientale. Il tutto si è concretizzato con il progetto, una campagna nata per incentivare la rinaturazione del territorio italiano. Procter & Gamble Italia già da diverso tempo si attiva a supporto del WWF Italia per la tutela ambientale italiana eè uno dei progetti che opera su vasta scala. Grazie alla collaborazione con il WWF, infatti, si sta attuando un’azione di ripristino degli habitat degradati o addirittura distrutti. Le aree verdi interessate da questa partnership ambiscono a superare 1 milione di mq in tutto il paese e tra queste troviamo 4 oasi del WWF Italia: Vanzago (Milano) Valtrigona ...

Il Corriere della Città

Il WWF ha presentato '', la più grande campagna mai avviata per favorire la rinaturazione su vasta scala in Italia delle oasi, tra cui quella di Vanzago, a due passi da Milano. Tutelare la biodiversità ...Dall'oasi WWF di Vanzago l'associazione ambientalista e Procter & Gamble hanno presentato i risultati del progetto. Una sfida per tutelare la biodiversità e per ripristinare habitat ... Renature Italy, l'area protetta di Macchiagrande, Roma