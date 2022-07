Pietro Falco | “No Panic” è il nuovo singolo | disponibile in radio

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dal 1° luglio 2022 saràin rotazionefonica “No”, ildi, giàsu tutte le piattaforme di streaming digitali dal 24 giugno. Il brano “No” è caratterizzato da un sound funky leggero, pieno di chitarre, basso e sintetizzatori. Ascoltando il pezzo sembra che il cantautore si rivolga ad una persona, ma in realtà è una dichiarazione d’amore verso la vita, un inno alla libertà, alla voglia di vivere. Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto “No” pensando un po’ alla mia storia. Pur amando follemente la musica da quando sono nato, dopo il liceo mi sono iscritto all’università e ho intrapreso un altro percorso. Non stavo bene ed ho ...

FabioAlcini : Pietro Falco, cantautore, musicista polistrumentista italiano, ha di recente pubblicato il suo nuovo singolo 'No Pa… - soundsgoodweb : Pietro Falco, esce in radio “No Panic” il nuovo singolo -

