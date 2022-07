Oggi Draghi sente Conte, verso faccia a faccia lunedì (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi sentirà Oggi al telefono il leader M5s Giuseppe Conte, mentre un colloquio faccia a faccia dovrebbe tenersi lunedì. E' quanto si apprende da fonti parlamentari ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosentiràal telefono il leader M5s Giuseppe, mentre un colloquiodovrebbe tenersi. E' quanto si apprende da fonti parlamentari ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato provvedimenti urgenti per sostenere il pot… - Mov5Stelle : L’Italia ha bisogno di un piano B sull’energia, qualora nei prossimi mesi Draghi non riuscisse a ottenere un tetto… - Agenzia_Ansa : Il leader del M5s Giuseppe Conte, nel colloquio con il Presidente Mattarella, ha escluso l'uscita del Movimento dal… - BomprezziMarco : RT @ManuelaBellipan: 'Fin dall'inizio di questo viaggio, ho detto che non sarei potuto rimanere fuori tutti e 5 i giorni, perché con le cos… - universo_astro : RT @ManuelaBellipan: 'Fin dall'inizio di questo viaggio, ho detto che non sarei potuto rimanere fuori tutti e 5 i giorni, perché con le cos… -