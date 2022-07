Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, appelli social dei tifosi a De Laurentiis: 'Mertens deve rinnovare': I tifosi azzurri hanno riempito i twee… -

Corriere dello Sport

Dopo Mathias Olivera, acquistato dal Getafe, ilha salutato il secondo nuovo acquisto in vista della prossima stagione, quello di Kvicha Kvaratskhelia , prelevato dalla Dinamo ...... per il papà di Covelli non vanno dimenticati gli scantinati di via. Il riferimento sarebbe ... Anche in quell'occasione i familiari lanciarono diversie denunciarono sin da subito il ... Napoli, appelli social dei tifosi a De Laurentiis: "Mertens deve rinnovare" Si moltiplicano sui social gli appelli in favore di Andrea Covelli, il giovane di 27 anni sequestrato la sera del 28 giugno a Pianura e mai più tornato a casa. Dopo il blocco stradale organizzato ...Contagio al 35%. Al Cardarelli di Napoli, al Ruggi di Salerno, agli ospedali di Caserta e Nola il 100% dei posti letto Covid occupati, l'88% al Cotugno, il 94% alla Federico II. De Luca: costretti a c ...