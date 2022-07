(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Aiuta laprimaria per i tumori cutanei, consente il riconoscimento clinico della “lesione sospetta” e identifica i pazienti “a rischio”. È la nuovasulcutaneo –Multimedia Education) – ideata e realizzata dall’Intergruppoitaliano (Imi) che, in linea con le raccomandazioni dell’Unione europea, punta a migliorare la diagnosi e la cura di questo tumore della pelle molto aggressivo, costruendo un network reale tra i team multidisciplinaripresenti sul territorio nazionale e la rete territoriale degli operatori sanitari. È quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute il portale dedicato all’informazione ...

Adnkronos

ANT è inoltre da tempo impegnata nellaoncologica con progetti di diagnosi precoce del, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dallavvio nel 2004 sono stati visitati ...Negli ultimi decenni, in particolare, l'incidenza del, una grave forma di cancro della ...nel favorire l'insorgenza di tumori e le potenzialità insite in strategie efficaci diper ... Melanoma, la prevenzione inizia con la piattaforma multimediale MelaMed No, in genere in nei atipici non devono essere asportati. Infatti soltanto una piccola parte di essi può trasformarsi in melanoma; inoltre, asportando i nei displastici non si azzera il rischio di ...E' grande quasi due metri quadrati ed è l'organo più grande del nostro corpo. Proteggere la pelle, soprattutto dalle scottature, è fondamentale per la salute di quello che è a tutti gli effetti il pri ...