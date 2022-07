Luca Argentero condurrà striscia la notizia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 luglio 2022), dopo “Doc” ha accettato un nuovo ruolo su Canale 5, inaugurerà la nuova stagione dilache partira da settembre, il famoso tg satirico amato dai telespettatori. L’accompagnatore nella conduzione per il programma di canale 5 disarà Alessandro Siani. Cambieranno un po’ di regole nella conduzione del programma, poche saranno le improvvisazioni, sarà tutto scritto su carta e i due conduttori dovranno soltanto leggere. La nuova edizione partirà dal 27 settembre 2022. Sarà un colpo ad effetto quello di Antonio Ricci avere come conduttori uno dei migliori attori Rai e uno dei comici italiani più amati. Sarà una coppia insolita nel tg satirico di canale 5, e i telespettatori non vedono l’ora di vedere come i due conduttori se la ...