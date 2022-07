Inflazione: Istat, a giugno schizza all'8%, top da 36 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) "A giugno l'Inflazione accelera di nuovo salendo a un livello (8%) che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a 8,2%", calcola l'Istat nelle stime preliminari. A maggio era al 6,8%. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Al'accelera di nuovo salendo a un livello (8%) che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a 8,2%", calcola l'nelle stime preliminari. A maggio era al 6,8%. L'...

matteosalvinimi : Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga liber… - VinceIT : Grazie a #Draghivileaffarista, gli stipendi valgono lo 8% in meno. Mai così dal 1986!!! Questa è la capacità di gov… - BoranecIanv : RT @fisco24_info: Inflazione: Istat, a giugno schizza all'8%, top da 36 anni: Record dal 1986 anche per i prezzi del carrello della spesa h… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'A giugno l'#inflazione accelera di nuovo salendo a un livello (8%) che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a… - StefaniaFalone : RT @Cartabellotta: #Inflazione sale all'8% Per ritrovare un valore simile (8,2%) bisogna tornare al gennaio 1986 -