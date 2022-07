Imparato: ''Napoli, dopo il campionato perso, De Laurentiis doveva fare un mea culpa'' (Di venerdì 1 luglio 2022) Imparato: ''La gente è scettica perchè in altre piazze sono arrivati grandi nomi'' A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato. Queste le sue parole: “dopo il campionato perso alle battute finali il presidente ha sbagliato comunicazione, quando doveva fare un mea culpa e prendere tutti per mano. La gente è scettica perchè in altre piazze sono arrivati grandi nomi. Deulofeu non mi convince, poi magari in campo dimostrerà altro. Spalletti non vede Mertens e per lui non è essenziale, basta pensare che per lui non ha speso una parola. Il Napoli ha un allenatore che se fosse stato al secondo anno sarebbe già stato cacciato da De Laurentiis, ma ora bisogna ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 1 luglio 2022): ''La gente è scettica perchè in altre piazze sono arrivati grandi nomi'' A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano. Queste le sue parole: “ilalle battute finali il presidente ha sbagliato comunicazione, quandoun meae prendere tutti per mano. La gente è scettica perchè in altre piazze sono arrivati grandi nomi. Deulofeu non mi convince, poi magari in campo dimostrerà altro. Spalletti non vede Mertens e per lui non è essenziale, basta pensare che per lui non ha speso una parola. Ilha un allenatore che se fosse stato al secondo anno sarebbe già stato cacciato da De, ma ora bisogna ...

