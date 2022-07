Hertha Berlino: UFFICIALE addio Belfodil (Di venerdì 1 luglio 2022) L'Hertha Berlino ha ufficializzato l'addio dell'ex attaccante dell'Inter Ishak Belfodil, 30 anni. Potrebbe ripartire dall... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ha ufficializzato l'dell'ex attaccante dell'Inter Ishak, 30 anni. Potrebbe ripartire dall...

Pubblicità

Yuro_23 : RT @GoalItalia: L'Hertha Berlino saluta Belfodil: 'Grazie per l'impegno' ?? - GoalItalia : L'Hertha Berlino saluta Belfodil: 'Grazie per l'impegno' ?? - BerlinoCP : Il nuovo Presidente dell'Hertha Berlino è un ex ultrà di 41 anni. I tifosi festeggiano - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Diawara vicino all’Hertha Berlino: Tiago Pinto cerca l’intesa per la formula ???? #ASRoma… - serieB123 : SerieB Niente Lecce, volerà in Germania: affare ad un passo -