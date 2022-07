Gratta e vinci | come trovare quelli vincenti

(Di venerdì 1 luglio 2022): se tentate spesso la fortuna potreste far aumentare le possibilità di vincere. Sono tantissime le persone che, alla ricerca di un colpo di fortuna, decidono di utilizzare magari il resto dovuto dal Bar Tabacchi per comprare magari uno o più; delle volte, oltre a ‘piccole’ L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Massomisso : Giustizia equa...5 anni al tabaccaio che rubò il gratta e vinci a Napoli e 5 anni x la strage di Viareggio che caus… - Claudiaitalian : @ams_kohaku Io? Nemmeno se domani vinci un gratta e vinci da 20k€ ?? - Trmtv : A Modugno vinti 2milioni di euro con un gratta e vinci - neXtquotidiano : Condannato a 5 anni il tabaccaio che rubò un gratta e vinci da mezzo milione a un’anziana napoletana - DursoAVita1 : 5 anni al tabaccaio che ha sottratto il gratta e vinci, poi restituito, per me penso che sono tanti 5 anni perché p… -

Oltre 49 miliardi sono stati spesi alle slot machine, 9 miliardi aie, naturalmente, al gioco d'azzardo online. Il gioco d'azzardo e il divieto In Italia il gioco d'azzardo è vietato ...Il bandito è entrato con il volto travisato e dopo aver colpito il bancone protetto con il legno ha arraffato un mazzo di. Poi si è dato alla fuga a piedi dileguandosi nella zona del ...Viareggio, 1 luglio 2022 - Rapinata tabaccheria di via Coppino a Viareggio. Tutto si è svolto velocemente, stamani, 1 luglio, intorno alle 11 un uomo con il volto coperto da una maglietta è entrato br ...Gaetano Scutellaro, tabaccaio di Napoli che lo scorso settembre rubò un gratta e vinci vincente a una 69enne, è stato condannato a 5 anni in rito abbreviato ...