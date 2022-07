GP Gran Bretagna | libere 2 | Sainz e Mercedes show a Silverstone

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 luglio 2022) Asmette di piovere, e lenumero 2 del GP dioffrono finalmente azione in pista e spunti interessanti. La Ferrari c’è con Carlos, ma occhio alla. Qui in Inghilterra la W13 funziona, come testimoniano le prestazioni di Lewis Hamilton e di George Russell. La Red Bull si nasconde? E dov’è Charles Leclerc? GP: piove nelle1, si gira poco GP2: cosa succede in pista? Con l’asfalto finalmente asciutto, i team possono lavorare sul giro secco e sul passo gara.risulta il migliore nella simulazione della qualifica, con 1’28?942. Lo spagnolo precede di 168 millesimi Hamilton e di 176 Lando Norris, a bordo di ...