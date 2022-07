Enorme colpo per l’Arsenal poiché l’obiettivo chiave ha riposte le sue “speranze” sul trasferimento a Man Utd (Di venerdì 1 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore dell’Ajax Lisandro Martinez è favorevole a un trasferimento al Manchester United rispetto all’Arsenal nonostante i Gunners abbiano fatto la maggior parte delle pressioni per la sua firma, secondo i rapporti. Il nazionale argentino era al top della forma la scorsa stagione con il club olandese, vincendo l’Eredivisie con Martinez che ha giocato 120 volte in tre stagioni da quando è arrivato dalla Defensa y Justicia. E la sua forma ha fatto girare la testa in Premier League con Arsenal e Man Utd entrambi interessati a portare il difensore centrale in Inghilterra quest’estate. Ten Hag porta motivi di ottimismo al Manchester United oltre a Frenkie De Jong Un rapporto in Il Sole all’inizio di questa settimana ha affermato che i Gunners avevano fatto una terza offerta per Martinez ma che l’offerta non ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore dell’Ajax Lisandro Martinez è favorevole a unal Manchester United rispetto alnonostante i Gunners abbiano fatto la maggior parte delle pressioni per la sua firma, secondo i rapporti. Il nazionale argentino era al top della forma la scorsa stagione con il club olandese, vincendo l’Eredivisie con Martinez che ha giocato 120 volte in tre stagioni da quando è arrivato dalla Defensa y Justicia. E la sua forma ha fatto girare la testa in Premier League con Arsenal e Man Utd entrambi interessati a portare il difensore centrale in Inghilterra quest’estate. Ten Hag porta motivi di ottimismo al Manchester United oltre a Frenkie De Jong Un rapporto in Il Sole all’inizio di questa settimana ha affermato che i Gunners avevano fatto una terza offerta per Martinez ma che l’offerta non ...

Pubblicità

marcopittaluga1 : @dicembrina8719 @giovannadilore8 @lamartz @stanzaselvaggia ???? Ed eccoci al punto. Omicron e la sua ultima versione… - LorianoRagni : @SecolodItalia1 Pagare con la carta serve almeno per 3 motivi: 1) Fare un Enorme Favore alle Banche, Colluse col… - crypto_38 : in un solo colpo perdere sia Chiellini che DeLigt è una mazzata enorme. Spero che abbiamo le idee super chiare su c… - LazioyLibertad : RT @bagnariol_luca: Cancellieri? Un grande si. 1 anno di lavoro sotto Sarri per poi essere pronto insieme a Romero a entrare stabilmente ne… - giovannicoviel1 : RT @bagnariol_luca: Cancellieri? Un grande si. 1 anno di lavoro sotto Sarri per poi essere pronto insieme a Romero a entrare stabilmente ne… -