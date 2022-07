(Di venerdì 1 luglio 2022) La caccia al centrocampista, per ladoria, passa anche dai 'consigli per gli acquisti' di un blucerchato del passato. L'ex centrocampista...

Pubblicità

sportli26181512 : Delvecchio consiglia: 'Samp, prendi Fagioli. Nel Lecce c'è Hjulmand, lo seguivano Inter e Toro': La caccia al centr… -

Calciomercato.com

Un altroin serie A Per caratteristiche offensive Pobega è quello che mi assomiglia di più. Al di là di chi arriva, io non lascerei andare via Ekdal' ha detto a Il Secolo XIX....Un altroin serie A Per caratteristiche offensive Pobega è quello che mi assomiglia di più. Al di là di chi arriva, io non lascerei andare via Ekdal' ha detto a Il Secolo XIX.... Delvecchio consiglia: 'Samp, prendi Fagioli. Nel Lecce c'è Hjulmand, lo seguivano Inter e Toro' Su invito del Presidente del Civ Enzo Delvecchio, stamane il neo Sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, ha fatto visita all’Irccs “Saverio de Bellis”. Durante l’incontro, il Presidente Delvecch ...Milano, 27 giu. "È con grande tristezza e profonda commozione che questa mattina abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio, vicepreside ...