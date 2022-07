Calciomercato – Dybala | Inter più lontana e il Milan studia l’affondo

Pubblicità

Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - Gazzetta_it : Inter: Marotta a Dybala: più giochi, più guadagni. Sul piatto 6 milioni, ma l'Inter deve vendere - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - Eurosport_IT : Chi vorreste nella vostra squadra? ???? #Calciomercato | #SerieA - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato – @PauDybala_JR, @Inter più lontana e il @acmilan studia l’affondo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Dybala… -

...colonna su cui Allegri costruirà la sua nuova Juve che ieri ha salutato per fine contratto, ... prenoto un jet privato per andarlo a prendere iooooo!", le trattative e gli scambi ...Quello davvero indispensabile da prendere era Lukaku, ma se arriva anche, meglio ancora : se l'Inter può permettersi di farlo, farà bene a prenderlo perché è un altro che cambia le partite'. ...Mi aspetto un mercato importante per rinforzare la squadra nel modo giusto – ha sottolineato Bonaccini come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it – Quest ... economico per certi giocatori”. ADDIO ...L’Inter si allontana secondo La Gazzetta dello Sport e il Milan prova l’affondo. Il Milan aspetta e osserva la situazione Dybala con l’Inter. La Gazzetta dello Sport informa che Marotta vuole piazzare ...