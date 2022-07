Boom dell’inflazione: a giugno più 8% su base annua. Una calamità, ora il governo non ha alibi (Di venerdì 1 luglio 2022) Impennata preoccupante dell’inflazione. Nel mese di giugno 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,2% su base mensile. E dell’8,0% su base annua (da +6,8% del mese precedente). Sono le stime preliminari dell’Istat. Che rileva che l’ulteriore accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. Che passa da +42,6% di maggio a +48,7%). E dei beni alimentari, sia lavorati (da +6,6% a +8,2%) sia non lavorati (da +7,9% a +9,6%). Ma anche dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. E dei servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +7,2%). Si tratta dei numeri più alti registrati dal 1986. Istat: Boom dell’inflazione, +8% su base ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Impennata preoccupante. Nel mese di2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,2% sumensile. E dell’8,0% su(da +6,8% del mese precedente). Sono le stime preliminari dell’Istat. Che rileva che l’ulteriore accelerazionesi deve prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. Che passa da +42,6% di maggio a +48,7%). E dei beni alimentari, sia lavorati (da +6,6% a +8,2%) sia non lavorati (da +7,9% a +9,6%). Ma anche dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. E dei servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +7,2%). Si tratta dei numeri più alti registrati dal 1986. Istat:, +8% su...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Boom dell’inflazione: a giugno più 8% su base annua. Una calamità, ora il governo non ha alibi… - cuba98w : RT @fanpage: L’inflazione non si ferma più: a giugno i prezzi salgono dell’8%, quelli del cosiddetto “carrello della spesa” dell’8,3%. Li… - grillotalpa : RT @fanpage: L’inflazione non si ferma più: a giugno i prezzi salgono dell’8%, quelli del cosiddetto “carrello della spesa” dell’8,3%. Li… - fanpage : L’inflazione non si ferma più: a giugno i prezzi salgono dell’8%, quelli del cosiddetto “carrello della spesa” dell… - corezzimau : @lorypil66 @cresce_m vi sembrano prezzi alti? al consumo non è arrivato nemmeno un decimo dell'aumento dei prezzi a… -