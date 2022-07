Ballando con le stelle 2022, i primi concorrenti: dopo Iva Zanicchi c’è anche Gabriel Garko (Di venerdì 1 luglio 2022) Si lavora al cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda l’8 ottobre 2022, su Rai uno. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già un nome di punta tra la rosa dei nuovi concorrenti: si tratta di Gabriel Garko, l’attore torinese famoso per aver interpretato innumerevoli fiction di successo. Ballando con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Si lavora al cast della nuova edizione dicon le, che tornerà in onda l’8 ottobre, su Rai uno. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già un nome di punta tra la rosa dei nuovi: si tratta di, l’attore torinese famoso per aver interpretato innumerevoli fiction di successo.con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

comingsoonit : Dopo che #Footloose, il film di Herbert Ross del 1984 diventato cult per il ballo di #KevinBacon, va in tendenza su… - zazoomblog : “Ballando con le stelle” 2022 spunta il nome clamoroso. Grande conquista di Milly Carlucci - #“Ballando #stelle”… - occhio_notizie : Ballando con le Stelle 2022, annunciati i primi 4 concorrenti ufficiali #ballandoconlestelle2022 #concorrenti… - AntoDamiano1996 : Leggevo un tweet che sperava in Paltrinieri a Ballando con le Stelle. Io sinceramente spero di vederlo solo per ved… - simonabastiani : Ecco i primi 4 concorrenti di #ballandoconlestelle -