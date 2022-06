Via Columbro invasa dai topi | l’allarme dei cittadini

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diversiresidenti a Benevento, in via Pasquale30, al rione Libertà, segnalano, con allarme e preoccupazione, l’emergenzae ratti che da tempo imperversa tra le aiuole e nei palazzi dell’ACER. Nel pieno della scorsa notte, una signora, entrando nel portone dell’edificio condominiale, ha avuto un incontro ravvicinato con un grosso roditore (in foto), suscitando paura, apprensione ed anche un attacco di panico dovuto a questa grave problematica sanitaria ed ambientale. L’invito rivolto all’Asl è quello di un intervento di derattizzazione e disinfestazione della zona incriminata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

