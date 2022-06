Vertice Nato, Putin lancia le sue minacce e avverte Helsinki e Stoccolma (Di giovedì 30 giugno 2022) Non attende neppure la fine del Vertice Nato a Madrid e dalla profonda Asia centrale replica in piena notte Vladimir Putin, che attacca "l'imperialismo" dell'Alleanza, impegnata a sostenere Kiev, aggredita dalla Russia da oltre quattro mesi. Sulla più stretta attualità dei bombardamenti Putin si sfila dalle accuse a Mosca rivolte dall'Ucraina: secondo il governo ucraino, almeno 18 persone sono state uccise nell'attacco a un affollato centro commerciale a Kremenchuk, a 330 chilometri dalla capitale. Putin ha negato ogni responsabilità per l'attacco, parlando ai giornalisti in piena notte, in una conferenza stampa ad Ashgabat, in Turkmenistan, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti; ha ribadito che "l'esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n'è bisogno". ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022) Non attende neppure la fine dela Madrid e dalla profonda Asia centrale replica in piena notte Vladimir, che attacca "l'imperialismo" dell'Alleanza, impegnata a sostenere Kiev, aggredita dalla Russia da oltre quattro mesi. Sulla più stretta attualità dei bombardamentisi sfila dalle accuse a Mosca rivolte dall'Ucraina: secondo il governo ucraino, almeno 18 persone sono state uccise nell'attacco a un affollato centro commerciale a Kremenchuk, a 330 chilometri dalla capitale.ha negato ogni responsabilità per l'attacco, parlando ai giornalisti in piena notte, in una conferenza stampa ad Ashgabat, in Turkmenistan, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti; ha ribadito che "l'esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n'è bisogno". ...

