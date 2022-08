AnsaPuglia : Rissa tra turisti Gallipoli,giovane rischia essere investito. Lanci di bottiglie a Baia Verde, video circola sui so… - stranifattinews : Rissa tra giovani a Baia Verde, il video diventa virale. Un suv irrompe rischiando di investire una persona ma non… - eromistero : Percorrete la strada tra Varigotti-Baia dei Saraceni-Malpasso-Noli Di notte In moto Possibilmente con qualcuno che… - zazoomblog : Tra la Baia e il Porto la combo degli eventi: un test per la sosta - #Porto #combo #degli #eventi: #sosta - Fabio37158215 : RT @fanpage: Un esemplare di squalo Capopiatto è stato travato sulla spiaggia della Baia Tanti i bagnanti che prima hanno avvistato incredu… -

...che è arrivata alle Finali Nazionalile migliori 16 squadre d'Italia qualificandosile 8 ... Giovani promesse 4° classificata Gara livello regionale della FISR L'AsdAlassio Calcio del ......che è arrivata alle Finali Nazionalile migliori 16 squadre d'Italia qualificandosile 8 ... Giovani promesse 4° classificata Gara livello regionale della FISR L'AsdAlassio Calcio del ...Si scatena una rissa in cui si infrangono bottiglie di vetro e si usano come armi e durante la quale una persona viene anche investita da un’auto. “Ben vengano i giovani turisti e le grandi feste in m ...Poi si vede un Suv fare irruzione tra i ragazzi in retromarcia e poi ripartire rischiando di investire un ragazzo. Un video in cui si vede un gruppo di giovani affrontarsi in una rissa a Gallipoli, ...