Scaletta Tim Summer Hits su Rai2 da Roma il 30 giugno | Luigi Strangis | Tananai | Mengoni e molti gli altri

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Parte stasera sula nuova sfida musicale Rai; alla conduzione ci sono Stefano De Martino e Andrea Delogu, sul palco i migliori cantanti del momento tra italiani ed internazionali. La location? Le piazze d’Italia. Stasera ladi Timprevede una serie di protagonisti eccezionali, sul palco allestito in Piazza del Popolo a. Dalla Città Eterna parte il nuovo spettacolo musicale dicondotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Tre le serate già registrate in Piazza del Popolo a, in onda oggi e giovedì prossimo in due appuntamenti in prima serata. Una kermesse canora dedicata alla grande musica dell’estate e ai successi di sempre di alcuni tra i più grandi ...