Renato Zero racconta quando è stato molestato da un pedofilo da piccolo (Di giovedì 30 giugno 2022) Le sue canzoni sono tanti piccoli cassetti dalla memoria che raccontano spezzoni esperienze di vita vissuta. Anche quelle più traumatiche, vissute quando era un piccolo bambino romano che giocava per le strade e le piazze della capitale. Storie del passato, immortalate da versi e note che hanno fatto la storia. Ma anche vicende che riportano alla mente degli accadimenti tremendi, soprattutto quando si è piccoli. Renato Zero, oggi, racconta al Corriere della Sera di quell’incontro con un pedofilo che lo ha molestato mentre stava giocando con il suo cane e aveva in mano un retino per catturare le farfalle. Renato Zero racconta di esser stato molestato da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Le sue canzoni sono tanti piccoli cassetti dalla memoria cheno spezzoni esperienze di vita vissuta. Anche quelle più traumatiche, vissuteera unbambino romano che giocava per le strade e le piazze della capitale. Storie del passato, immortalate da versi e note che hanno fatto la storia. Ma anche vicende che riportano alla mente degli accadimenti tremendi, soprattuttosi è piccoli., oggi,al Corriere della Sera di quell’incontro con unche lo ha molementre stava giocando con il suo cane e aveva in mano un retino per catturare le farfalle.di essermoleda ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Renato Zero: «Da bimbo fui traumatizzato da un uomo che mi molestò. I pranzi con Battisti» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Renato Zero: «Da bimbo fui traumatizzato da un uomo che mi molestò. I pranzi con Battisti» - francesca_luzio : 'Cadere e poi riprendersi Eccoci Figli dell'impossibile Non è mai stato facile Tu lo sai Costa fatica vincere Nient… - Corriere : Renato Zero: «Da bimbo fui traumatizzato da un uomo che mi molestò. I pranzi con Battisti» - Luxgraph : Renato Zero: «Da bimbo fui traumatizzato da un uomo che mi molestò» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -