Putiniani, Romano (Pd) inventa la nuova black list: ecco chi c'è (Di giovedì 30 giugno 2022) I dem, con portavoce l'onorevole Andrea Romano, hanno deciso di portare in Parlamento una black list in cui sono stati inseriti – come già aveva riportato il Corriere – tutte quelle personalità considerate filo-putiniane e portatrici di disinformazione riguardo al conflitto ucraino-russo. Se personaggi come Alessandro Orsini e Toni Capuozzo sono ormai i veterani dei cattivoni, alla lista – redatta da Pd con l'appoggio di +Europa – si aggiunge un'altra schiera tra giornalisti, opinionisti e professionisti dell'informazione. È il turno, infatti, tra i tanti, di Corrado Augias, Gian Micalessin, Sigfredo Ranucci, Marc Innaro e addirittura Oliver Stone incolpato di aver intervistato Vladimir Putin. Il dossier contro i "Putiniani" L'accusa è quella di uno stravolgimento palese ...

