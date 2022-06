Pride Napoli 2022 | ingresso ridotto alla mostra di Warhol

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’arte al fianco del. Non poteva mancare Andy, padre della Pop Art e tra le storiche icone Lgbtq+ a sostenere l’importante manifestazione arcobaleno organizzata sabato 2 luglio. I partecipanti muoveranno da piazza Municipio per arrivare al Lungomare Caracciolo. Gayin Israele: 100 mila arcobaleni (Video) Quindi

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione allo Ius Scholae, a margine della presentazione del Pride che si svolgerà sabato 2 luglio in città. L'arte al fianco del Pride Napoli 2022. Non poteva mancare Andy Warhol, padre della Pop Art e tra le storiche icone Lgbtq+ a sostenere l'importante manifestazione arcobaleno organizzata sabato 2 luglio.