Perché sul nucleare Calenda è il figliol prodigo di Berlusconi (Di giovedì 30 giugno 2022) di Angelo Bonelli* Carlo Calenda dopo la guerra alla transizione ecologica e alle auto elettriche adesso rafforza la sua intesa culturale e politica con la destra italiana con la mozione presentata a favore del nucleare. Il leader di Azione dice che il nucleare è un’energia a basso costo e che ha una dipendenza di approvvigionamento da fonti straniere altrettanto bassa. Vi dimostro Perché quelli di Calenda sono slogan e per lo più prive di fondamento scientifico. Il nucleare è l’energia più costosa, considerando i costi necessari a realizzare gli impianti che sono tutti a carico della finanza pubblica. L’agenzia internazionale per l’energia spiega chiaramente che l’energia nucleare oggi è la più costosa (come si vede nella tabella qui a sinistra): in Europa il prezzo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) di Angelo Bonelli* Carlodopo la guerra alla transizione ecologica e alle auto elettriche adesso rafforza la sua intesa culturale e politica con la destra italiana con la mozione presentata a favore del. Il leader di Azione dice che ilè un’energia a basso costo e che ha una dipendenza di approvvigionamento da fonti straniere altrettanto bassa. Vi dimostroquelli disono slogan e per lo più prive di fondamento scientifico. Ilè l’energia più costosa, considerando i costi necessari a realizzare gli impianti che sono tutti a carico della finanza pubblica. L’agenzia internazionale per l’energia spiega chiaramente che l’energiaoggi è la più costosa (come si vede nella tabella qui a sinistra): in Europa il prezzo è ...

Pubblicità

francescocosta : Oggi su Morning: “tensioni nel governo” perché De Masi ha detto che Grillo gli ha detto che Draghi gli ha detto una… - ale_dibattista : Il mio ultimo articolo per @tpi sul popolo palestinese, il popolo più dimenticato del pianeta… - ItaliaViva : Sul fronte dell'energia la Francia è messa meglio di Italia e Germania perché non ha preso decisioni populiste sul… - potente_adoro : @VeraPrimavera7 @Carly161616 @mokuren791 Cosa mi sono persa, perché ci sono dubbi sul fatto che si frequentino? Oggi non sono stata presente - xhesikaishotasf : no comunque ora le chiedo che cazzo nascondo sul telefono cioè devo essere veramente molto brava perché non lo so neanche io poi vi aggiorno -