Oroscopo Luglio | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Marte strepitoso e Venere magnetica dal 19 del mese in poi. Se a giugno qualcosa o qualcuno vi ha fatto sospirare, trepidare e arricciare il naso, non preoccupatevi, vi rifate e con gli interessi. Grande mese, vacanze da sogno. Il cuore è più audace, arriva la riscossa. Se avete dovuto abbozzare e trattenervi adesso avete una verve che spacca le montagne. Cresce il desiderio d’amore, le vostre fantasie e la straordinaria immaginazione non si accontentano più dei sogni. Volete intensità reali e grazie a Marte siete pronti a combattere per conquistarle. Unico neo: siete più spendaccioni. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:45 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site ...