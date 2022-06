Oroscopo Luglio | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 23– 22 agosto Giove crea occasioni per migliorare la posizione lavorativa, ma i passi vanno fatti con prudenza e i progetti valutati con attenzione, soprattutto se siete nati in agosto. Mercurio è splendido per vacanze divertenti, per una socialità più frizzante, nuove amicizie e incontri, anche Venere vi guarda con simpatia. Marte però è in scontrosa quadratura. Vi arruffa la criniera. Vi fa ruggire di disappunto. Vi toglie energia. In amore, siete davvero dei felini, non vi fate sfuggire una preda. Attention. Con quel Marte ombroso rischiate di tuffarvi in un amore bello e impossibile, di essere travolti da un’onda anomala di folle passione. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:26 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you ...