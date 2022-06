Medardo Rosso e Bambino Ebreo highlight da Cambu (Di giovedì 30 giugno 2022) Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, nella sede milanese, Cambi Casa d’aste racconta il Novecento con due appuntamenti speciali tra arte contemporanea e cultura pop. Top lot assoluto del catalogo è un’opera di poco antecedente il XX secolo: Bambino Ebreo (1892-1894) di Medardo Rosso con una stima di 200.000–250.000 €. Nicolò Castellini Baldissera e il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, nella sede milanese, Cambi Casa d’aste racconta il Novecento con due appuntamenti speciali tra arte contemporanea e cultura pop. Top lot assoluto del catalogo è un’opera di poco antecedente il XX secolo:(1892-1894) dicon una stima di 200.000–250.000 €. Nicolò Castellini Baldissera e il

Pubblicità

venezia_56 : RT @QueriniVenezia: Il 21 giugno 1858 nasce a Torino Medardo Rosso. Nella nostra Casa Museo ne conserviamo una ‘Testa di bimbo’ del 1893 ch… - QueriniVenezia : Il 21 giugno 1858 nasce a Torino Medardo Rosso. Nella nostra Casa Museo ne conserviamo una ‘Testa di bimbo’ del 189… - AnnalisaAntas : RT @tittiscotti: Come la pittura anche la scultura ha la possibilità di vibrare in spezzature di linee, di animarsi per via d'ombre e di lu… -