Livaja | brutta entrata dell’ex Inter sul portiere avversario in amichevole

(Di giovedì 30 giugno 2022) È già cominciata la preparazione in vista della nuova stagione di calcio, con alcune amichevoli che già sono andate in scena tra squadre europee. Tra queste, anche quella tra Amburgo e Hajduk Spalato, partita salita alla ribalta per quanto successo già nel primo minuto di gioco: protagonista l’exMarko, in forza nella formazione croata, che dopo pochi secondi ha compiuto unaa forbice suldei tedeschi Heuer Fernandes. Gioco fermo un paio di minuti per soccorrere l’estremo difensore, che è comunque riuscito a continuare la partita, che è terminata per 2-2 con una rete proprio diad aprire le marcature. SportFace.