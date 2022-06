Juve-de Ligt, Arrivabene apre all’addio: «Impossibile trattenere chi vuole andarsene» (Di giovedì 30 giugno 2022) A Torino scoppia ufficialmente il caso Matthijs de Ligt. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene infatti ha confermato la volontà del giocatore, che vorrebbe lasciare la Juventus per rimettersi in gioco in un nuovo campionato e ha dato mandato ai suoi agenti di sondare il calciomercato. Ciò non vuol dire che l’addio dell’olandese sia da considerare automatico ma, senza dubbio, le parole di Arrivabene aprono ufficialmente la strada verso il divorzio. L’ad bianconero però ha specificato come il centrale si muoverà soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta considerata soddisfacente dal club: «E’ Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) A Torino scoppia ufficialmente il caso Matthijs de. L’amministratore delegato Maurizioinfatti ha confermato la volontà del giocatore, che vorrebbe lasciare lantus per rimettersi in gioco in un nuovo campionato e ha dato mandato ai suoi agenti di sondare il calciomercato. Ciò non vuol dire che l’addio dell’olandese sia da considerare automatico ma, senza dubbio, le parole diaprono ufficialmente la strada verso il divorzio. L’ad bianconero però ha specificato come il centrale si muoverà soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta considerata soddisfacente dal club: «E’un giocatore che se neandare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se unoandare via gli rispondi: prego, ...

