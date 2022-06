Juve, che fine ha fatto Kaio Jorge? L'idea di mercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre la Juventus si coccola Dusan Vlahovic e aspetta Di Maria, tra gli attaccanti bianconeri c'è Kaio Jorge che lavora per recuperare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre lantus si coccola Dusan Vlahovic e aspetta Di Maria, tra gli attaccanti bianconeri c'èche lavora per recuperare...

Pubblicità

MarcelloChirico : Non risulta fino ad ora aperta una trattativa tra #Juventus e @sscnapoli per #Koulibaly, solo contatti col procurat… - tuttosport : #Arrivabene e la #Juve che verrà: intervista all'ad su #Tuttosport ?? - romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - Sandro12663377 : @juventusfc @fbernardeschi Grazie de che ? A parte Juve Atletico 3/0 con CR7 imperioso , lui deve dire un sonoro gr… - alessiobacch : @Ranix_2000 @M_attee @NicoSchira Innanzitutto vacci tu a cagare, e poi saresti tu quello che capisce di calciomerca… -