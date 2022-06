“Invasione non intenzionale”. Il sostegno a sorpresa per Putin: prenderei una pallottola per lui (Di giovedì 30 giugno 2022) Bernie Ecclestone non rinnega l'amicizia con Vladimir Putin e, in un'intervista al popolare talk show mattutino ‘Good Morning Britain', si dice pronto a «prendere una pallottola per lui» se necessario. Il 91enne ex boss della Formula 1, in forte controtendenza rispetto alla posizione del governo del Regno Unito e dell'Ue, nel programma della Itv difende a spada tratta il presidente russo, definito «una persona di prim'ordine». Certo, «come noi uomini d'affari» anche lui potrebbe aver «commesso degli errori». Ma niente di più, almeno secondo Ecclestone. Per il ricco imprenditore britannico, in fondo Putin «sta facendo ciò che ritiene giusto per la Russia». E quando gli viene fatto notare che non si possono giustificare le azioni di Putin e la morte di migliaia di persone, Ecclestone risponde: «Non lo faccio. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Bernie Ecclestone non rinnega l'amicizia con Vladimire, in un'intervista al popolare talk show mattutino ‘Good Morning Britain', si dice pronto a «prendere unaper lui» se necessario. Il 91enne ex boss della Formula 1, in forte controtendenza rispetto alla posizione del governo del Regno Unito e dell'Ue, nel programma della Itv difende a spada tratta il presidente russo, definito «una persona di prim'ordine». Certo, «come noi uomini d'affari» anche lui potrebbe aver «commesso degli errori». Ma niente di più, almeno secondo Ecclestone. Per il ricco imprenditore britannico, in fondo«sta facendo ciò che ritiene giusto per la Russia». E quando gli viene fatto notare che non si possono giustificare le azioni die la morte di migliaia di persone, Ecclestone risponde: «Non lo faccio. ...

Pubblicità

christianrocca : Oggi sulla Stampa c’è un putrido articolo che definisce l’invasione russa «una guerricciola locale per una ammuffit… - _Nico_Piro_ : USA invasero Afghanistan, no non era un’aggressione ma un’operazione anti-terrorismo (se ci pensate è stessa favole… - borghi_claudio : @MyItaly3 Si, anch'io sono contrario all'invio di armi. La prima votazione è stata fatta 'a caldo' con tutti sconvo… - stefanodesant15 : @RadioRadioWeb @DiegoFusaro ....non sapevate neanche cosa fosse la NATO non ve ne mai fregato niente e ora dopo l'i… - tempoweb : Bernie #Ecclestone si schiera dalla parte di Vladimir #Putin: “Mi prenderei una pallottola per lui” #russia #guerra… -