Insigne e Criscito al Toronto, l’agente svela quando giocheranno la prima partita! (Di giovedì 30 giugno 2022) A “Si Gonfia la Rete”, programma radiofonico su Radio Marte condotto dal giornalista Raffaele Auriemma, è intervenuto il procuratore Andrea D’Amico. l’agente ha parlato del trasferimento al Toronto di Insigne e Criscito: “Mimmo è arrivato due giorni fa e abbiamo visto la partita insieme ieri sera e da oggi ha cominciato ad allenarsi con la squadra per essere in campo il 9 di luglio, perché la stagione dei tesseramenti comincia il 7 luglio, quindi quella del 9 sarà la prima partita utile”. “Sono molto contento per Insigne e Criscito e sono sicuro che si troveranno molto bene anche per l’accoglienza che è stata speciale. quando è arrivato Lorenzo c’erano 15 moto della polizia che lo hanno scortato fino alla sua abitazione. Poi siamo andati a little ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) A “Si Gonfia la Rete”, programma radiofonico su Radio Marte condotto dal giornalista Raffaele Auriemma, è intervenuto il procuratore Andrea D’Amico.ha parlato del trasferimento aldi: “Mimmo è arrivato due giorni fa e abbiamo visto la partita insieme ieri sera e da oggi ha cominciato ad allenarsi con la squadra per essere in campo il 9 di luglio, perché la stagione dei tesseramenti comincia il 7 luglio, quindi quella del 9 sarà lapartita utile”. “Sono molto contento pere sono sicuro che si troveranno molto bene anche per l’accoglienza che è stata speciale.è arrivato Lorenzo c’erano 15 moto della polizia che lo hanno scortato fino alla sua abitazione. Poi siamo andati a little ...

