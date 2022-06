I vini di D' Alema non sono un grande affare Cosa dicono i bilanci

(Di giovedì 30 giugno 2022) Non è unil vino di Massimo D'& C. Lo testimonia il terzoo, depositato qualche giorno fa, della Silk Road Wines («della strada della seta» dall'inglese). Costituita nel 2019, vede l'ex segretario dei Ds quale amministratore assieme al noto enologo Riccardo Cotarella: i due figli del politico (Francesco e Giulia) hanno cadauno il 17,5%, il 50% è delle tre figlie di Cotarella (Dominga, Enrica e Marta) mentre il 15% restante è del fondo lussemburghese Amana Investment Glass Fund di Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi Group. La società, che commercializzaall'ingrosso fuori dall'Ue (anche in Cina), ha chiuso il 2021 ricavi diminuiti anno su anno da 81mila 384 a 72mila 984 euro anche se l'utile è progredito da 32mila a 66mila euro, ...

CardinaleMazza : @modernormale Anche i vini di Massimo D'Alema -

... affidati alle sapienti cure di Riccardo Cotarella , il principe degli enologi che, tra gli altri, ha fatto da mentore alle vigne di Massimo D'. Insomma, un vespaio. Si partirà venerdì 27 con ...L'imprenditore ha poi aggiunto di aiutarlo a trovare clienti per l'azienda vinicola ("altra cazzata", dice D', che su alcuni siti è però immortalato con l'amico a "nel Mondo", kermesse ... I vini di Massimo D'Alema non sono un grande affare. Cosa dice il terzo bilancio della Silk Road Wines Non è un grande affare il vino di Massimo D’Alema & C. Lo testimonia il terzo bilancio, depositato qualche giorno fa, della Silk Road Wines («Vini della strada della seta» dall’inglese). Costituita ...