Guidonia | terribile incendio nel deposito di camion | esplosioni e colonna di fumo nero

(Di giovedì 30 giugno 2022) Un grossoè scoppiato nella serata di oggi, 30 giugno, in undiMontecelio, in via Lago dei Tartari. Il rogo è divampato attorno alle ore 20:20. Una densadisi è levata in cielo ed è visibile fino a Roma.sono state sentite dai cittadini. Probabilmente si trattava degli pneumatici che, a causa del forte calore, sono esplosi. Sul posto per primi sono accorsi i “Volontari Valle Aniene Associati”, che hanno sede proprio in quell’area. Oltre alla Protezione Civile, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’è ancora in fase di spegnimento. (foto da Facebook) Spaventosoin un appartamento a Roma: 70enne muore ...

