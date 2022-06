Draghi: “M5s? Ho sempre detto che senza di loro non si fa il governo. Non ci accontentiamo di un eventuale appoggio esterno” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sono ancora ottimista, il governo non rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il governo non si fa senza i 5 stelle, l’ho detto durante le consultazioni e questa è ancora la mia opinione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri. “Un loro eventuale appoggio esterno? Non ci accontentiamo di questa ipotesi, perché il loro contributo sin qui è stato significativo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sono ancora ottimista, ilnon rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Ilnon si fai 5 stelle, l’hodurante le consultazioni e questa è ancora la mia opinione”. Lo hail presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri. “Un? Non cidi questa ipotesi, perché ilcontributo sin qui è stato significativo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

