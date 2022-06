Diana Del Bufalo in Messico, è Benjamin la sua nuova fiamma (Di giovedì 30 giugno 2022) Diana Del Bufalo si è fidanzata? L’attrice romana in vacanza in Messico posta foto mozzafiato dei paesaggi e delle avventure e a sorpresa compare l’immagine di un ragazzo australiano, Benjiamin Walsh, che la abbraccia e la bacia. Tra le risate i due postano le immagini del viaggio e anche lui pubblica un video in cui compare Diana. I fan sono in attesa di particolari sulla nuova liaison. Prima di Benjiamin, Diana Del Bufalo aveva avuto una storia d’amore con il fratello di Guendalina Tavassi. Tra i due però è rimasta solo una bella amicizia. Ora i follower sono curiosi di sapere di più sulla nuova liaison: come si saranno conosciuti l’attrice e l’australiano che vanta nel suo passato amoroso una storia con l’attrice Alyssa Sutherland? Dopo la tappa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 30 giugno 2022)Delsi è fidanzata? L’attrice romana in vacanza inposta foto mozzafiato dei paesaggi e delle avventure e a sorpresa compare l’immagine di un ragazzo australiano, Benjiamin Walsh, che la abbraccia e la bacia. Tra le risate i due postano le immagini del viaggio e anche lui pubblica un video in cui compare. I fan sono in attesa di particolari sullaliaison. Prima di Benjiamin,Delaveva avuto una storia d’amore con il fratello di Guendalina Tavassi. Tra i due però è rimasta solo una bella amicizia. Ora i follower sono curiosi di sapere di più sullaliaison: come si saranno conosciuti l’attrice e l’australiano che vanta nel suo passato amoroso una storia con l’attrice Alyssa Sutherland? Dopo la tappa ...

