Culle gemellari | quando sceglierle e le tipologie esistenti

(Di giovedì 30 giugno 2022) Se state portando avanti una gravidanza gemellare probabilmente avrete già considerato che il vostro shopping dovrà essere tutto doppio: dalla carrozzina ai seggiolini auto, passando ovviamente per la culla gemellare. In realtà, non si tratta di un obbligo, ma semplicemente di una scelta che, per comodità e praticità, molti genitori di gemelli fanno; se state pensando quindi quale culla gemellare scegliere, ecco alcuni suggerimenti utili per orientarvi nell’acquisto. Meglio dormire insieme o separati? Proprio perché la culla gemellare non è un obbligo, ma esclusivamente una scelta di mamme e papà, occorre prima di tutto partire dal tipo di orientamento che si sceglie di seguire: si vuol far dormire i gemelli separati o insieme? È piuttosto facile pensare che dividerli sia sbagliato, perché sono stati insieme, praticamente attaccati l’uno all’altro, fino al momento della nascita, ...