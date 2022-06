Covid, Gimbe: casi in aumento del 50,4% in sette giorni. ‘Effetti evidenti sugli ospedali, per arginare circolazione indossare la mascherina’ (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue l’impennata di nuovi casi settimanali di Covid–19. Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana dal 22 al 28 giugno, i casi sono aumentati del 50,4% con una media di quasi 55mila casi al giorno. Attualmente i positivi sono oltre 770mila e l’aumento della circolazione virale ha causato “effetti già evidenti anche sugli ospedali”. Aumentano infatti anche i ricoveri ordinari, su del 25,7%, e le terapie intensive, cresciute del 15%. Anche i decessi segnalano un aumento del +16,3% rispetto alla settimana precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, i decessi sono stati 392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti, rispetto ai 337 dei 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Prosegue l’impennata di nuovisettimanali di–19. Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazionenella settimana dal 22 al 28 giugno, isono aumentati del 50,4% con una media di quasi 55milaal giorno. Attualmente i positivi sono oltre 770mila e l’dellavirale ha causato “effetti giàanche”. Aumentano infatti anche i ricoveri ordinari, su del 25,7%, e le terapie intensive, cresciute del 15%. Anche i decessi segnalano undel +16,3% rispetto alla settimana precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, i decessi sono stati 392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti, rispetto ai 337 dei 7 ...

